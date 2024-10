Incidente mortale ad Ardea | è Michele Comandini la vittima dello schianto

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di domenica 27 ottobre 2024), 27 ottobre 2024 – Ladel tragicostradale ha sconvolto la comunità di Tor San Lorenzo, ad, è, di appena 17 anni. Il ragazzo ha perso la vita in uno scontro tra il suo scooter e una Ford Focus (leggi qui). L’è avvenuto all’incrocio tra via dei Lecci e via delle Pinete, quando il ragazzo si è scontrato frontalmente con l’auto guidata da un uomo di 45 anni, residente a Palestrina. Nonostante i soccorsi immediati, pernon c’è stato nulla da fare. Il 17enne è morto sul colpo, lasciando sgomenta la comunità locale. Le autorità hanno sequestrato entrambi i veicoli coinvolti per ulteriori accertamenti. La salma del giovane è stata messa a disposizione delle autorità per un’autopsia, e i carabinieri stanno lavorando per ricostruire la dinamica esatta dell’?.