Ilfoglio.it - In Thailandia Bagnaia vince e capisce che il Mondiale non è perduto

Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) La nona vittoria di Peccovale di più per il morale che per la classifica dove ha recuperato solo tre punti a Martin nel terzultimo weekend di una stagione tiratissima. A due gare dalla fine del campionato ha ancora 17 punti di distacco dal rivale che adesso potrebbe accontentarsi di arrivare sempre secondo per diventare campione, salutare la Ducati e portarsi il numero 1 in Aprilia. Ancora due weekend lunghi, con gara sprint e gara lunga, 74 punti in palio tra Malesia e Valencia, per stabilire il campione 2024, mentre la Ducati festeggia il titolo costruttori e di squadra, ma questo non era mai stato in dubbio per una casa che l’altro giorno nella Sprint era arrivata a monopolizzare le prime 8 posizioni della classifica finale. Perla gara thailandese non è stata una passeggiata di salute. Dopo il warm-up in pochi credevano in lui.