Lanazione.it - Il procuratore. Salvatore Vella martedì a Siena

(Di domenica 27 ottobre 2024) Si intitola ‘Accoglienza è legalità’ ed è dedicato ai temi dell’antimafia sociale e della lotta all’immigrazione clandestina l’incontro organizzato da Arciche vedrà protagonistadella Repubblica di Gela e giàdella Repubblica aggiunto ad Agrigento. L’appuntamento è in programma29 alle 19 a, al Circolo Arci Lavoro e Sport in via Pispini 18, e vedrà anche la partecipazione di Serenella Pallecchi, presidente provinciale Arci, Adriano Scarpelli, presidente di Carretera Central, e Fiorino Iantorno, attivista.è un profondo e stimato conoscitore dei fenomeni mafiosi e migratori.