Gvardiol | Al City pensavo che sarei diventato un difensore solido Guardiola mi ha messo all’ala sinistra

(Di domenica 27 ottobre 2024) Joskoha stupito ai Mondiali in Qatar con la sua Croazia. Il suo quasi omonimoci hapoco a “imporlo” al suo, ma nessuno si aspettava che il suo impiego avrebbe potuto prendere la piega che ha preso. Ilcentrale è, nel modulo fluido delche costruisce a 3+2, un braccetto che diventa trequartista o ala. In nove gare ha già segnato due gol pur non essendo al massimo della forma, oltre ad essere – quando impiegato – fondamentale nei passaggi chiave e in quella ricerca spasmodica ed ossessiva del dominio del gioco in lungo e in largo, per tutto il campo. Il– o presunto tale – è stato sincero ai microfoni di Sky Sports UK ieri e ha amcome in realtà non gli dispiaccia questa fluidità di movimento.