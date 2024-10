GeorgiaUe | s' indaghi su voto irregolare

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) 18.15 Dopo le elezioni parlamentari in Georgia, il presidente del Consiglio Ue, Michel,intende inserire il Paese dell' ex U nell'ordine del giorno della riunione informale del summit Ue a Budapest e chiede di indagare sulle eventuali irregolarità del. "Le presunte irregolarità devono essere seriamente chiarite e affrontate",scrive Michel sul web, prendendo atto della valutazione Osce/Odihr."Ribadiamo l'appello Ue al leader georgiano affinché dimostri l'impegno per il percorso del Paese verso l'Ue.A novembre si valuta".