F1, Lando Norris: “Sono contento della prestazione. Ferrari veloci, sarà dura domani” (Di domenica 27 ottobre 2024) Qualifiche particolarmente tirare a Città del Messico, sede del 20° appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito centroamericano, la Ferrari è andata a prendersi la pole-position con lo spagnolo Carlos Sainz a precedere l’olandese Max Verstappen (Red Bull) e la McLaren del britannico Lando Norris. Una grande prestazione dello spagnolo con la Rossa, molto veloce anche sul passo gara. L’altra SF-24 del monegasco Charles Leclerc farà compagnia a Norris in seconda fila. Lando sperava di essere più avanti, dopo una FP3 incoraggiante, ma la situazione nelle qualifiche ha visto un’evoluzione particolare. “Sinceramente Sono contento della prestazione. Siamo stati sì veloci nelle prove libere, ma probabilmente abbiamo trovato prima degli altri il limite, cosa che invece per i nostri competitors è avvenuto nel corso di queste qualifiche“, ha raccontato Norris. Oasport.it - F1, Lando Norris: “Sono contento della prestazione. Ferrari veloci, sarà dura domani” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Qualifiche particolarmente tirare a Città del Messico, sede del 20° appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito centroamericano, laè andata a prendersi la pole-position con lo spagnolo Carlos Sainz a precedere l’olandese Max Verstappen (Red Bull) e la McLaren del britannico. Una grandedello spagnolo con la Rossa, molto veloce anche sul passo gara. L’altra SF-24 del monegasco Charles Leclerc farà compagnia ain seconda fila.sperava di essere più avanti, dopo una FP3 incoraggiante, ma la situazione nelle qualifiche ha visto un’evoluzione particolare. “Sinceramente. Siamo stati sìnelle prove libere, ma probabilmente abbiamo trovato prima degli altri il limite, cosa che invece per i nostri competitors è avvenuto nel corso di queste qualifiche“, ha raccontato

