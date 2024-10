Elezioni regionali in Liguria, bassa l'affluenza anche alle 19: ha votato il 30% (Di domenica 27 ottobre 2024) alle ore 19, per le regionali in Liguria ha votato il 30% degli elettori quando sono state scrutinate 1769 sezioni su 1785 . Nel 2024, indica il sito Eligendo del Ministero dell’Interno, aveva votato il 32,% degli aventi diritto. A Genova ha votato il 32% come nel 2024, a Imperia il 24% contro il 30%, alla Spezia il 30% contro il 31%, a Savona il 28% contro il 33%. Feedpress.me - Elezioni regionali in Liguria, bassa l'affluenza anche alle 19: ha votato il 30% Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di domenica 27 ottobre 2024)ore 19, per leinhail 30% degli elettori quando sono state scrutinate 1769 sezioni su 1785 . Nel 2024, indica il sito Eligendo del Ministero dell’Interno, avevail 32,% degli aventi diritto. A Genova hail 32% come nel 2024, a Imperia il 24% contro il 30%, alla Spezia il 30% contro il 31%, a Savona il 28% contro il 33%.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni regionali in Liguria - bassa l'affluenza alle 12 : ha votato il 13% - Alle 12 ha votato il 13,07% degli aventi diritto alle elezioni in Liguria, dove si vota per il nuovo presidente di Regione e per il rinnovo del consiglio regionale . Dati in calo in tutte e quattro le province, a Genova ha votato il 13,92% degli ... (Gazzettadelsud.it)

Alle 19 affluenza ancora in calo alle elezioni in Liguria: pesa il maltempo, dato inferiore a quello del 2020 - L'affluenza alle ore 19 per le elezioni regionali in Liguria si conferma in calo rispetto all'ultima tornata elettorale del 2020 ... (notizie.virgilio.it)

Elezioni regionali in Liguria, bassa l'affluenza alle 12: ha votato il 13% - Alle 12 ha votato il 13,07% degli aventi diritto alle elezioni in Liguria, dove si vota per il nuovo presidente di Regione e per il rinnovo del consiglio regionale. Dati in calo in tutte e quattro le ... (msn.com)

Liguria: bassa affluenza, alle ore 12 poco più del 13% - Alle 12 ha votato il 13,07% degli aventi diritto alle elezioni in Liguria, dove si vota per il nuovo presidente di Regione e per il rinnovo del consiglio regionale. Dati in calo in tutte e quattro le ... (lospiffero.com)

Elezioni regionali, alle ore 12 affluenza al 13,06%: lieve calo rispetto al 2020 - Elezioni regionali in corso in Liguria. Il primo dato sull'affluenza alle urne è relativo alle ore 12, quando risultava aver votato il 13,06% degli aventi diritto (un milione e 340 mila persone). Un l ... (telenord.it)