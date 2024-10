Lanazione.it - Duemila posti in 60 destinazioni nel mondo. Tanti studenti aretini via con Intercultura

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) E’ già suonata, o sta per suonare, per 18, la campanella di. I ragazzi sono partiti per programmi che variano per la durata, dal bimestrale all’annuale, e spaziano nelle, con partenze per Sudamerica, Europa, Usa e Canada, Cina e Thailandia, fino alla Tasmania e il Sudafrica. Il progetto educativo dell’Associazione prevede anche l’arrivo di oltre 600 adolescenti di tutto ilad Arezzo. A inizio settembre sono arrivati qui i primi 3. Si tratta di Hayden da Hong Kong, Giuliana dall’Argentina e Vera dalla Malesia, accolti da famiglie del Casentino e del Valdarno e inseriti al Liceo Francesco Redi e all’Itis Fermi di Bibbiena. Candidarsi ad accogliere uno studente internazionale è facile sul sito www..it/famiglie o contattando direttamente i volontari di Arezzo 3492883279. Quasi 2.000 ia disposizione, oltre 1.