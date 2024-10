Iodonna.it - Dalle rotondità perfette del modello Arqué di Prada fino alla tote morbida e capiente di Saint Laurent, senza dimenticare i modelli economici per tutte le tasche. E' di nuovo leopard bag mania

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Dopo il successo della scorsa Estate, l’Autunno-Inverno 2024 celebra il grande ritorno della borsaata. Un accessorio di carattere e ultra versatile, perfetto per esaltare anche il look più tranquillo risvegliando l’istinto selvaggio – e chic – che è in ognuno di noi. Basta indossarlo subito.