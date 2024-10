Quotidiano.net - Crollano i pensionamenti anticipati, pesa la stretta su requisiti e assegni

(Di domenica 27 ottobre 2024) Roma, 27 ottobre 2024 – Lasui canali di pensionamento flessibile e anticipato varata lo scorso anno e applicata questo si è fatta sentire sui numeri delle uscite. E, con la conferma degli stessi meccanismi per il 2025, produrrà i suoi effetti stringenti anche per l’anno a venire. A confermare la tendenza sono le cifre deiforniti dall’Inps. Nei primi nove mesi del 2024 l’Inps ha liquidato in totale 577.061 nuove pensioni contro le 579.121 dello stesso periodo del 2023. I trattamenticostituiscono il 26% dei nuovicomplessivamente. Nel 2023, per uomini reddito superiore del 35% a donne Il monitoraggio dell’Inps rileva che, in dettaglio, sono state erogate 240.821 pensioni di vecchiaia (erano 220.584 nei primi nove mesi del 2023), 150.642 “anticipate”, 35.614 “invalidità” e 149.984ai superstiti.