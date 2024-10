Classifica pericolosa e Martusciello a rischio, la voce dei tifosi: "Comincia l'autunno granata" (Di domenica 27 ottobre 2024) La Salernitana adesso si gioca tutto in una notte, martedì contro il Cesena. Può sembrare una prospettiva totalizzante, estrema, integralista, un po’ come un modulo che non cambia mai. Eppure rende il momento dei granata, ingolfati da due sconfitte di fila, incartatisi in un gioco che non trova Salernotoday.it - Classifica pericolosa e Martusciello a rischio, la voce dei tifosi: "Comincia l'autunno granata" Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) La Salernitana adesso si gioca tutto in una notte, martedì contro il Cesena. Può sembrare una prospettiva totalizzante, estrema, integralista, un po’ come un modulo che non cambia mai. Eppure rende il momento dei, ingolfati da due sconfitte di fila, incartatisi in un gioco che non trova

