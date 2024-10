"Ci inc***amo tutta l'Italia": la frase choc del capo degli spioni, ecco chi controllava (Di domenica 27 ottobre 2024) «Un gigantesco mercato delle informazioni riservate». È Giovanni Melillo a definire così quanto emerso dall'attività di indagine, partita nel 2022, sui dossieraggi realizzati da un gruppo composto da tecnici informatici e appartenenti alle forze dell'ordine su commissione e dietro compenso economico. Per il Procuratore nazionale antimafia, che ieri mattina ha tenuto una conferenza stampa insieme al Procuratore capo di Milano Marcello Viola, l'inchiesta ha portato alla luce un «quadro allarmante», che configura un «sistema di attentati alla sicurezza cibernetica nazionale». () Venivano così creati dei report «contenenti le informazioni abusivamente e illecitamente raccolte, sapientemente “camuffate” e “mimetizzate” sotto forma di notizie giornalistiche» o provenienti da «fonti apparentemente lecite». Liberoquotidiano.it - "Ci inc***amo tutta l'Italia": la frase choc del capo degli spioni, ecco chi controllava Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024) «Un gigantesco mercato delle informazioni riservate». È Giovanni Melillo a definire così quanto emerso dall'attività di indagine, partita nel 2022, sui dossieraggi realizzati da un gruppo composto da tecnici informatici e appartenenti alle forze dell'ordine su commissione e dietro compenso economico. Per il Procuratore nazionale antimafia, che ieri mattina ha tenuto una conferenza stampa insieme al Procuratoredi Milano Marcello Viola, l'inchiesta ha portato alla luce un «quadro allarmante», che configura un «sistema di attentati alla sicurezza cibernetica nazionale». () Venivano così creati dei report «contenenti le informazioni abusivamente e illecitamente raccolte, sapientemente “camuffate” e “mimetizzate” sotto forma di notizie giornalistiche» o provenienti da «fonti apparentemente lecite».

