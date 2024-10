Ilrestodelcarlino.it - Bolzan chiede continuità: "Fatichiamo a fare gol"

(Di domenica 27 ottobre 2024) Trasferta laziale per la Fermana che affronta oggi alle 14,30 il Roma City nel terzo impegno settimanale dopo la sconfitta di domenica scorsa a Notaresco e l’ottimo pareggio di mercoledì in casa contro il Chieti. Un impegno di quelli complicati: una squadra costruita per viaggiare nella parte della classifica, guidata da un tecnico esperto come Agenore Maurizi. Contro i gialloblù mancherà un riferimento in mezzo al campo come Gelonese espulso mercoledì nel secondo tempo nella sconfitta di misura contro l’Atletico Ascoli. La Fermana però è ben presente e lo ha dimostrato con il Chieti, rimontando immediatamente il gol di Donsah ma sfiorando anche ripetutamente la vittoria, al netto di qualche assenza pesante.