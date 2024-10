Ilfattoquotidiano.it - Bimbo cammina sul cornicione di un palazzo al terzo piano e rischia di precipitare nel vuoto: l’incredibile salvataggio di un ragazzo

(Di domenica 27 ottobre 2024) Un bambino visto in piedi sul davanzale esterno di un appartamento ala Sembawang, Singapore, è stato salvato da un. Le riprese mostrano il bambino in piedi su uno stretto davanzale, mentre diversi sconosciuti si riuniscono per aiutarlo; quattro persone stanno sotto di lui con una coperta, mentre un uomo fa con cautela il bordo della sporgenza per prendere in braccio il bambino. Nelawati Binte Moohamad, che ha registrato il filmato, ha detto che diverse persone hanno bussato alla porta dell’appartamento ma non hanno ricevuto risposta. Fonte: Facebook, Nelawati Binte Moohamad L'articolosuldi unaldineldi unproviene da Il Fatto Quotidiano.