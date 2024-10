.com - Basket B nazionale / La Ristopro ci prova ma non basta: Livorno accelera nel finale e vince 71-62

(Di domenica 27 ottobre 2024) La squadra di Niccolai tiene testa alla quotata formazione labronica, ma nell’ultimo quarto la Pielle fa la voce grossa: secondo ko di fila per i cartai FABRIANO, 27 ottobre 2024 – Lacade al PalaMacchia die perde la seconda partita consecutiva dopo quella contro Cassino di sette giorni fa. Stavolta la prestazione è però di maggior spessore da parte della squadra di Andrea Niccolai, che rimane a contatto con la Pielle per tre quarti prima di cedere nell’ultimo, tutto favorevole ai locali. A Fabriano nonl’ennesimaimportante del play Pierotti, che sfiora la tripla-doppia con 9 punti, 11 assist e 12 rimbalzi, perché alla lunga non mancano le alternative in attacco, soprattutto con capitan Centanni ben sorvegliato dalla arcigna difesa della Pielle.