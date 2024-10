Ballando con le Stelle Nina Zilli in lacrime | Sono costretta ad abbandonare il programma

Thesocialpost.it - Ballando con le Stelle, Nina Zilli in lacrime: ‚ÄúSono costretta ad abbandonare il programma‚ÄĚ

(Di domenica 27 ottobre 2024)ha annunciato il suo ritiro dacon lenella serata di sabato 26 ottobre, dopo una commovente esibizione e tra la commozione generale. La cantante, visibilmente emozionata, ha spiegato che a causa di gravi infortuni subiti durante le prove settimanali, tra cui la frattura di tre costole e un edema al piede, non sarebbe riuscita a proseguire nella competizione. Leggi anche: Allerta meteo, ancora pericolo pioggia domenica. Le regioni a rischio Nonostante la difficolt√†,ha scelto di portare sul palco una performance in cui la sua voce ha sostituito la coreografia completa, dando comunque il massimo per il pubblico. Al termine dell‚Äôesibizione, ha annunciato il ritiro: ‚ÄúNon posso pi√Ļ continuare, non ce la faccio pi√Ļ.cos√¨ arrabbiata, non ho mai fatto una puntata bene‚ÄĚ, ha dichiarato, tra gli applausi e il sostegno del pubblico in studio.