Avellino-ACR Messina, le probabili formazioni (Di domenica 27 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Voglio una partita di carattere, per dare continuità a tutto quello che stiamo facendo. Fermarsi adesso non va bene. Bisogna continuare con cattiveria e determinazione”. Chiaro il messaggio lanciata alla vigilia della sfida con l’ACR Messina dal tecnico dell’Avellino, Raffaele Biancolino. La formazione irpina va a caccia della continuità, dopo il filotto di quattro vittorie di fila, non per ultima quella arrivata contro la Juventus Next Gen. Al Partenio-Lombardi – fischio d’inizio ore 15 – arrivano i giallorossi di Giacomo Modica che hanno frenato la corsa di Monopoli, Benevento e Trapani. Nonostante ciò, la classifica per i siciliani fa tremare i polsi con appena 9 punti in cascina. La sfida di oggi inaugura il ciclo di tre gare in una settimana, Biancolino però guarda gara dopo gara. Anteprima24.it - Avellino-ACR Messina, le probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Voglio una partita di carattere, per dare continuità a tutto quello che stiamo facendo. Fermarsi adesso non va bene. Bisogna continuare con cattiveria e determinazione”. Chiaro il messaggio lanciata alla vigilia della sfida con l’ACRdal tecnico dell’, Raffaele Biancolino. La formazione irpina va a caccia della continuità, dopo il filotto di quattro vittorie di fila, non per ultima quella arrivata contro la Juventus Next Gen. Al Partenio-Lombardi – fischio d’inizio ore 15 – arrivano i giallorossi di Giacomo Modica che hanno frenato la corsa di Monopoli, Benevento e Trapani. Nonostante ciò, la classifica per i siciliani fa tremare i polsi con appena 9 punti in cascina. La sfida di oggi inaugura il ciclo di tre gare in una settimana, Biancolino però guarda gara dopo gara.

