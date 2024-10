Asl Roma 3, a Fiumicino un incontro per parlare di terza età (Di domenica 27 ottobre 2024) Fiumicino, 27 ottobre 2024- Si è svolta , presso l’aula consiliare del Comune di Fiumicino, un incontro organizzato dalla ASLRM3 in collaborazione con la presidenza del consiglio e i servizi sociali, rivolto alle istituzioni, ai cittadini ed agli operatori del settore socio sanitario. Hanno preso parte all’evento il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini per il saluto istituzionale e l’Assessore alle Politiche sociali, Monica Picca. Per la ASL RM3 presenti il Direttore Distretto sanitario di Fiumicino, Filippo Muscolo Tra gli esperti del settore il Dott. S. Potenza, intervenuto sulla valutazione multidimensionale nella identificazione delle capacità residue; il Dott. A. Barzellotti che ha invece illustrato gli aspetti legali delle nuove norme sulla condizione di disabilità; il Dott. S. Ronzoni ha invece spiegato l’evoluzione della VMD nel tempo; il Dott. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di domenica 27 ottobre 2024), 27 ottobre 2024- Si è svolta , presso l’aula consiliare del Comune di, unorganizzato dalla ASLRM3 in collaborazione con la presidenza del consiglio e i servizi sociali, rivolto alle istituzioni, ai cittadini ed agli operatori del settore socio sanitario. Hanno preso parte all’evento il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini per il saluto istituzionale e l’Assessore alle Politiche sociali, Monica Picca. Per la ASL RM3 presenti il Direttore Distretto sanitario di, Filippo Muscolo Tra gli esperti del settore il Dott. S. Potenza, intervenuto sulla valutazione multidimensionale nella identificazione delle capacità residue; il Dott. A. Barzellotti che ha invece illustrato gli aspetti legali delle nuove norme sulla condizione di disabilità; il Dott. S. Ronzoni ha invece spiegato l’evoluzione della VMD nel tempo; il Dott.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Asl Roma 3, a Fiumicino un incontro per parlare di terza età - Monica Picca: “Nel nostro Paese gli anziani rappresentano una significativa fascia di popolazione ed il sistema socio-sanitario è chiamato ad adattarsi alle necessità“ ... (ilfaroonline.it)

Lutto nella Asl Roma 3: morto il dottor Matteo Troiano, direttore dell'unità di Ortopedia del Grassi - Lutto nella Asl Roma 3: è morto Matteo Troiano, direttore facente funzioni dell’Unità operativa complessa di Ortopedia e traumatologia dell’Ospedale G.B. Grassi di Ostia. Aveva 63 anni. La Asl Roma 3: ... (romatoday.it)

La Asl Roma 3 aderisce a ‘Ottobre in salute … Donna 2024’ a Massimina - Sabato 26 ottobre presso il parco di via Vanni visite senologiche gratuite e provette screening colon retto Salute Donna ODV e ASL Roma 3, sabato 26 ottobre, salgono alla guida del Camper per le visit ... (terzobinario.it)

Prevenzione salute femminile: ASL Roma 3 aderisce a "Ottobre in Salute... Donna 2024" a Massimina - Sabato 26 ottobre, Salute Donna ODV e ASL Roma 3 salgono a bordo del camper per offrire visite senologiche gratuite in occasione di ‘Ottobre ... (msn.com)