Zonawrestling.net - WWE NXT Helloween Havoc 2024 – Preview

(Di sabato 26 ottobre 2024) Buongiorno a tutti amici di Zona Wrestling e benvenuti ad una nuovaqui sulle nostre pagine. E’ ora di dare spazio a NXT, che torna con un nuovo Premium Live Event, parlo di Halloweenche si terrà dal Giant Center di Hershey, Pennsylvania. Non perdiamo tempo quindi e partiamo subito. I i ONE ON ONE MATCH Tony D’Angelo (c) vs Oba Femi in a TLC Match for the WWE NXT North American Championship Tony D’angelo metterà in palio il suo North American Title in un Table, Ladders e Scares Match. Un rematch titolato immediato per l’ex campione. Una stipulazione scelta dalla ruota ma che da un peso importante a questo incontro essendo loro due superstar molto potenti e che sanno stare bene sul ring. Mi aspetto un match di livello elevato. Vedere perdere subito Tony D’Angelo mi sembra che sia molto difficile, quindi non posso che optare per la sua conferma titolata.