Università, Bernini "Per Medicina stiamo lavorando a decreti delegati"

PALERMO (ITALPRESS) – Abolizione dei test e superamento del numero chiuso: per l'accesso alla Facoltà di Medicina, "stiamo lavorando adesso ai cosiddetti decreti delegati". Lo ha detto il ministro dell'Università Anna Maria Bernini a margine di una convention di Forza Italia che si tiene oggi e domani a Palermo. xd6/abr/gsl

