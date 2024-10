Quotidiano.net - Un fidanzato stressato che si mostra violento per la prima volta

(Di sabato 26 ottobre 2024) Cara Caterina, mi chiamo Marika e ti scrivo perché mi trovo in una situazione che mi ha scon. Sono fidanzata con Sebastiano da diversi anni, e fino a poco tempo fa, il nostro rapporto è sempre stato sereno, fondato sull’amore, complicità e soprattutto rispetto reciproco e insieme abbiamo superato tante sfide. Da circa un mese Sebastiano ha dei problemi sul lavoro che lo rendono molto nervoso, e questa tensione sembra influenzare sempre più il nostro rapporto. È diventato più irritabile e, per quanto io abbia cercato di essere comprensiva, pensando che fosse solo un periodo passeggero, si è verificato un episodio che ha completamente ribaltato il mio modo di vedere la nostra relazione. Pochi giorni fa, abbiamo avuto una discussione per un motivo banale, una piccola sciocchezza che di solito avremmo risolto facilmente.