Tennis, sfide di vertice. C’è la missione Puglia (Di sabato 26 ottobre 2024) Quarta giornata di serie A del Tennis, con entrambe le squadre pratesi in trasferta in Puglia. In serie A2 femminile il team del Tc Prato, dopo il turno di riposo iniziale e due gare in casa, domani, a partire dalle 10, giocherà sul campo della capolista Apem Copertino. Una sfida molto importante per il team capitanato da Claudia Romoli per conquistare il primo posto del girone 2 che permetterebbe di accedere direttamente alla finale (andata e ritorno) per salire in serie A1. La formazione laniera è a 6 punti grazie alle affermazioni con Stampa Sporting Torino (4-0) e Tc Parioli Roma (3-1). Lanazione.it - Tennis, sfide di vertice. C’è la missione Puglia Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Quarta giornata di serie A del, con entrambe le squadre pratesi in trasferta in. In serie A2 femminile il team del Tc Prato, dopo il turno di riposo iniziale e due gare in casa, domani, a partire dalle 10, giocherà sul campo della capolista Apem Copertino. Una sfida molto importante per il team capitanato da Claudia Romoli per conquistare il primo posto del girone 2 che permetterebbe di accedere direttamente alla finale (andata e ritorno) per salire in serie A1. La formazione laniera è a 6 punti grazie alle affermazioni con Stampa Sporting Torino (4-0) e Tc Parioli Roma (3-1).

