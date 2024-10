Startlist gigante femminile Soelden 2024 oggi: orari, programma, tv, streaming, pettorali delle italiane (Di sabato 26 ottobre 2024) Sabato 26 ottobre, a Soelden, in Austria, inizierà la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: in programma il consueto slalom gigante femminile con la prima manche prevista alle 10.00 e la seconda run, con inversione delle migliori 30, alle 13.00. LA DIRETTA LIVE DEL gigante femminile DI Soelden ALLE 10.00 E ALLE 13.00 Saranno sette le azzurre in gara sul ghiacciaio del Rettenbach, ovvero Federica Brignone col 5, Marta Bassino col 6, Roberta Melesi col 23, Elisa Platino col 24, Asja Zenere col 29, Ilaria Ghisalberti col 33 e l’esordiente Giorgia Collomb col 53. Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Oasport.it - Startlist gigante femminile Soelden 2024 oggi: orari, programma, tv, streaming, pettorali delle italiane Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Sabato 26 ottobre, a, in Austria, inizierà la Coppa del Mondo-2025 di sci alpino: inil consueto slalomcon la prima manche prevista alle 10.00 e la seconda run, con inversionemigliori 30, alle 13.00. LA DIRETTA LIVE DELDIALLE 10.00 E ALLE 13.00 Saranno sette le azzurre in gara sul ghiacciaio del Rettenbach, ovvero Federica Brignone col 5, Marta Bassino col 6, Roberta Melesi col 23, Elisa Platino col 24, Asja Zenere col 29, Ilaria Ghisalberti col 33 e l’esordiente Giorgia Collomb col 53. Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN.

