Sorpresa Atalanta, arriva il Nazionale di Spalletti: annuncio in diretta, il colpo è servito

(Di sabato 26 ottobre 2024) Ottime notizie in casache sembra aver messo già al sicuro la sfida di questa sera contro il Verona di Paolo Zanetti. In questi minuti si sta giocando la sfida valida per la nona giornata di serie A trae Verona. Il club nerazzurro partiva con i favori del pronostico ma la sfida sta regalando diverse emozioni ed è sicuramente piuttosto sorprendente. La formazione di Gasperini sembrerebbe aver chiuso la pratica in pochissimo tempo.pronta al colpaccio (Lapresse) TvPlaySebbene il Verona fosse tra le squadre più in forma in circolazione l’ha chiuso la pratica in solo 15 minuti grazie alle reti di De Roon, Retegui e una bellissima perla dell’ex Milan Charles De Ketelaere protagonista con una rete clamorosa.