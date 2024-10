Shapovalov colpisce l’arbitro in testa e poi corre a scusarsi: non ha dimenticato la follia del 2017 (Di sabato 26 ottobre 2024) Shapovalov ha colpito con una pallinata in testa il giudice di sedia Lahyani a Basilea. Una situazione involontaria che non ha portato a provvedimenti disciplinari, al contrario del 2017 quando and√≤ incontro ad una squalifica pesante e multa salata. Fanpage.it - Shapovalov colpisce l’arbitro in testa e poi corre a scusarsi: non ha dimenticato la follia del 2017 Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 26 ottobre 2024)ha colpito con una pallinata inil giudice di sedia Lahyani a Basilea. Una situazione involontaria che non ha portato a provvedimenti disciplinari, al contrario delquando and√≤ incontro ad una squalifica pesante e multa salata.

