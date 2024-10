Serie A 2024/25 - Diretta Sky e NOW 9a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Di sabato 26 ottobre 2024) Venerdì 25 ottobre alle 18.30 UDINESE-CAGLIARISabato 26 ottobre alle 20.45 ATALANTA-VERONAE domenica 27 ottobre, alle 18 Il derby d’Italia INTER-JUVENTUSCON UNA COPERTURA STRAORDINARIA PER TUTTA LA Giornata:COLLEGAMENTI DEDICATI SU SKY SPORT 24 PRE E POSTPARTITA CON IL DREAM TEAM DI SKY SPORT, COMPOSTO PER L’OCCASIONE DA BEPPE BERGOMI, ZVONIMIR BOBAN, ALESSANDRO DEL PIERO, PAOLO DI CANIO E MICHELE PADOVANOSu Sky e in streaming su NOW torna in campo la Serie A Enilive 2024/2025, con 3 partite per ogni turno in co-esclusiva per un totale di 114 match a stagione e un campionato ancora più spettacolare grazieal Digital-news.it - Serie A 2024/25 - Diretta Sky e NOW 9a Giornata: Palinsesto e Telecronisti Leggi tutta la notizia su Digital-news.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Venerdì 25 ottobre alle 18.30 UDINESE-CAGLIARISabato 26 ottobre alle 20.45 ATALANTA-VERONAE domenica 27 ottobre, alle 18 Il derby d’Italia INTER-JUVENTUSCON UNA COPERTURA STRAORDINARIA PER TUTTA LA:COLLEGAMENTI DEDICATI SU SKY SPORT 24 PRE E POSTPARTITA CON IL DREAM TEAM DI SKY SPORT, COMPOSTO PER L’OCCASIONE DA BEPPE BERGOMI, ZVONIMIR BOBAN, ALESSANDRO DEL PIERO, PAOLO DI CANIO E MICHELE PADOVANOSu Sky e in streaming su NOW torna in campo laA Enilive/2025, con 3 partite per ogni turno in co-esclusiva per un totale di 114 match a stagione e un campionato ancora più spettacolare grazieal

