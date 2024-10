Biccy.it - Rocco Siffredi svela un aneddoto che nessuno sa sul suo reale nome

(Di sabato 26 ottobre 2024)è und’arte e questo ormai lo sanno anche i sassi: il suo vero cog, infatti, è Tano e i suoi figli Lorenzo e Leonardo – che da poco hanno debuttato nel mondo dello spettacolo – hanno deciso di mantenere il loro vero coglasciando al padre quello che ha scelto per debuttare nel mondo per adulti. In pochi però sanno cheTano in realtà quando è nato si chiamava Antonio Tano. “Questa non la conosce, ma in realtà io mi chiamavo Antonio Tano” – ha raccontatoal podcast One More Time – “Ma mio zio, qualche giorno dopo che ero nato, ha deciso di passare ad altra vita per amore e quindi si è suicidato. Mia madre così è tornata al Comune e ha fatto cambiare ile ha fatto metteredavanti Antonio. Antonio però era rimasto, tant’è che mio fratello più piccolo si chiama così”.