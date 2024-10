Riapre dopo quasi un anno la strada chiusa dopo l’alluvione (Di sabato 26 ottobre 2024) CANTAGALLO – Riapre dopo un anno la strada chiusa per le conseguenze dell’alluvione. Via di Migliana sarà riaperta dalle 14 di sabato 26 ottobre, con senso unico alternato all’altezza dei lavori nella zona di Noceto. Terminato il consolidamento del fronte franoso a valle, il lavoro sarà completato tra alcune settimane, e comunque quando le condizioni del tempo lo permetteranno, con un attraversamento stradale che consentirà al torrente di incanalarsi sotto strada. In quel frangente, la strada verrà di nuovo chiusa per lo stretto necessario ai fini della realizzazione di questa ultima fase dei lavori. Corrieretoscano.it - Riapre dopo quasi un anno la strada chiusa dopo l’alluvione Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di sabato 26 ottobre 2024) CANTAGALLO –unlaper le conseguenze del. Via di Migliana sarà riaperta dalle 14 di sabato 26 ottobre, con senso unico alternato all’altezza dei lavori nella zona di Noceto. Terminato il consolidamento del fronte franoso a valle, il lavoro sarà completato tra alcune settimane, e comunque quando le condizioni del tempo lo permetter, con un attraversamentole che consentirà al torrente di incanalarsi sotto. In quel frangente, laverrà di nuovoper lo stretto necessario ai fini della realizzazione di questa ultima fase dei lavori.

