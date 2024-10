Liberoquotidiano.it - "Report" attacca il ministro Giuli sul Futurismo: cosa andrà in onda

(Di sabato 26 ottobre 2024) «Il mio caso è identico a quello della Boccia. Mi era stato detto di occuparmi della mostra sulma dopo un anno e mezzo mi hanno comunicato che dovevo fare un passo indietro perché erano arrivate voci irriguardose al ministero nei miei riguardi e che non avevo avuto alcun incarico formale». Lo dice ail critico d'arte Alberto Dambruoso in una clip che anticipa un servizio della trasmissione condotta Sigfrido Ranucci cheindomenica su Rai3. «La mia situazione non è molto dissimile da quella che poi è successa alla signorina Boccia», premette il critico. «Ho ricevuto anche io un incarico che di fatto non è stato poi, come dire, formalizzato. Nel senso che io non ho avuto il contratto».