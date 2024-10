Tarantinitime.it - Rapina all’ufficio postale di Martina Franca

(Di sabato 26 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoDue uomini con volto travisato e pistola in pugno, hanno messo a segno questa mattina unadi, in via Alberobello, subito dopo l’apertura al pubblico. Con la minaccia dell’arma si sarebbero fatti consegnare del denaro ancora in corso di quantificazione, per poi fuggire via. Sul caso indagano i poliziotti del locale commissariato.L'articolodiproviene da Tarantini Time Quotidiano.