Quei bravi ragazzi col coltello. Maria Carla Gatto (Tribunale dei minori di Milano): “Genitori e scuola non vedono il problema” (Di sabato 26 ottobre 2024) Milano – “Colpisce la violenza dei fatti commessi, quasi sempre con armi da taglio, e anche la frequenza con cui sono avvenuti”. Lo sottolinea Maria Carla Gatto, presidente del Tribunale dei minori di Milano, a poche ore dalla convalida del fermo del 17enne che ha confessato di aver ucciso e rapinato Candido Montini, pensionato di 76 anni, a Catasco di Garzeno, nel Comasco, e che ora si trova al carcere Beccaria. Ilgiorno.it - Quei bravi ragazzi col coltello. Maria Carla Gatto (Tribunale dei minori di Milano): “Genitori e scuola non vedono il problema” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 26 ottobre 2024)– “Colpisce la violenza dei fatti commessi, quasi sempre con armi da taglio, e anche la frequenza con cui sono avvenuti”. Lo sottolinea, presidente deldeidi, a poche ore dalla convalida del fermo del 17enne che ha confessato di aver ucciso e rapinato Candido Montini, pensionato di 76 anni, a Catasco di Garzeno, nel Comasco, e che ora si trova al carcere Beccaria.

