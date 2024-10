Pesaro capitale da Oscar. Pienone all’Astra per il film che ne racconta il fascino (Di sabato 26 ottobre 2024) Un viaggio sorprendente, guidati da un gufetto appollaiato su un drone, geniale trovata di Fabo Galli per dotarsi di un compagno e rendere più colloquiale il suo racconto di "Nascita di una capitale", il bel docufilm sulla nostra provincia che ieri pomeriggio ha gremito il cinema Astra. Ma i numeri più importanti sono quelli fatti registrare l’11 ottobre scorso con il passaggio su Rai 3, seguito da 500.000 spettatori, nonostante sia stato trasmesso nel pomeriggio di un giorno feriale. "E ora sta continuando ad avere un ottimo riscontro sulle piattaforme - dice l’assessore alla Bellazza del Comune di Pesaro, Daniele Vimini -. Chi inizia a vederlo su Raiplay arriva sino in fondo". Ilrestodelcarlino.it - Pesaro capitale da Oscar. Pienone all’Astra per il film che ne racconta il fascino Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Un viaggio sorprendente, guidati da un gufetto appollaiato su un drone, geniale trovata di Fabo Galli per dotarsi di un compagno e rendere più colloquiale il suo racconto di "Nascita di una", il bel docusulla nostra provincia che ieri pomeriggio ha gremito il cinema Astra. Ma i numeri più importanti sono quelli fatti registrare l’11 ottobre scorso con il passaggio su Rai 3, seguito da 500.000 spettatori, nonostante sia stato trasmesso nel pomeriggio di un giorno feriale. "E ora sta continuando ad avere un ottimo riscontro sulle piattaforme - dice l’assessore alla Bellazza del Comune di, Daniele Vimini -. Chi inizia a vederlo su Raiplay arriva sino in fondo".

