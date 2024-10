Agi.it - Pace in Medio Oriente, si muovono i cortei del "Cessate il fuoco"

Leggi tutta la notizia su Agi.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) AGI - I primi manifestanti sono già presenti in piazza a Roma, in zona Piramide, in occasione della manifestazione per laintitolata "Fermiamo le guerre, il tempo dellaè ora". Una mobilitazione nazionale per chiedere il "ila Gaza, in, in Ucraina e in tutti i conflitti armati nel mondo". Il corteo, che partirà da piazza di Porta San Paolo, attraverserà il centro della Capitale. L'appuntamento è promosso Europe for Peace, Rete italianae Disarmo, Fondazione PerugiAssisi per la cultura della, AssisiGiusta, Sbilanciamoci e "sostenuta da oltre 350 organizzazioni della società civile", come spiegano gli stessi promotori.