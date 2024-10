"Non siamo minus habens". Lotta fratricida nel M5S: la big si schiera nella fazione anti-Grillo (Di sabato 26 ottobre 2024) Va avanti senza sosta lo scontro tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo sul destino del Movimento 5 Stelle. A parlare dopo il video del fondatore è Vittoria Baldino, vicecapogruppo del M5S alla Camera: «Beppe ci sta dicendo che se il M5S cambia pelle preferisce vederlo morto perché non lo riconosce più come la sua creatura. Come in tutte le storie complicate non c'è chi ha ragione e chi ha torto, ma chi ha visione e prospettiva e chi no. Beppe è stato senza dubbio un visionario. Oggi però temo che le sue azioni siano animate più dal rancore che dalla razionalità. Credo che a Beppe avrebbe fatto bene viverlo di più da dentro il M5S, dai territori, dalla fatica degli eletti nelle istituzioni, per avere un quadro più realistico e meno idealizzato di cosa vuol dire passare dalle parole e dalle idee ai fatti. Iltempo.it - "Non siamo minus habens". Lotta fratricida nel M5S: la big si schiera nella fazione anti-Grillo Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Va avsenza sosta lo scontro tra Giuseppe Conte e Beppesul destino del Movimento 5 Stelle. A parlare dopo il video del fondatore è Vittoria Baldino, vicecapogruppo del M5S alla Camera: «Beppe ci sta dicendo che se il M5S cambia pelle preferisce vederlo morto perché non lo riconosce più come la sua creatura. Come in tutte le storie complicate non c'è chi ha ragione e chi ha torto, ma chi ha visione e prospettiva e chi no. Beppe è stato senza dubbio un visionario. Oggi però temo che le sue azioni siano animate più dal rancore che dalla razionalità. Credo che a Beppe avrebbe fatto bene viverlo di più da dentro il M5S, dai territori, dalla fatica degli eletti nelle istituzioni, per avere un quadro più realistico e meno idealizzato di cosa vuol dire passare dalle parole e dalle idee ai fatti.

