Nba 2024/2025: Lakers ok in rimonta, un super Trae Young trascina Atlanta (Di sabato 26 ottobre 2024) Buona anche la seconda per i Los Angeles Lakers che, dopo il successo all’esordio contro Minnesota, battono anche Phoenix. Nella notte italiana di Nba 2024/2025, Davis (35 punti, 26 per Reaves e 21 er LeBron) e compagni vanno sotto anche di 22 punti nel secondo quarto, ma con un super secondo tempo rimontano e si aggiudicano la partita per 123-116, tornando a vincere le prime due giornate dopo tredici anni dall’ultima volta, e prendendosi la testa della Western Conference con New Orleans e Golden State. I Pelicans, infatti, hanno bissato il successo nel primo turno battendo per 103-105 Portland grazie a un canestro di Ingram a sei secondi dal termine, mentre i Warriors non hanno avuto problemi nel superare Utah (86-127). RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE È stata una nottata di grandi prestazioni personali, con diversi giocatori che si sono messi in luce. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Buona anche la seconda per i Los Angelesche, dopo il successo all’esordio contro Minnesota, battono anche Phoenix. Nella notte italiana di Nba, Davis (35 punti, 26 per Reaves e 21 er LeBron) e compagni vanno sotto anche di 22 punti nel secondo quarto, ma con unsecondo tempono e si aggiudicano la partita per 123-116, tornando a vincere le prime due giornate dopo tredici anni dall’ultima volta, e prendendosi la testa della Western Conference con New Orleans e Golden State. I Pelicans, infatti, hanno bissato il successo nel primo turno battendo per 103-105 Portland grazie a un canestro di Ingram a sei secondi dal termine, mentre i Warriors non hanno avuto problemi nelare Utah (86-127). RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE È stata una nottata di grandi prestazioni personali, con diversi giocatori che si sono messi in luce.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nba 2024/2025: Lakers ok in rimonta, un super Trae Young trascina Atlanta - Buona anche la seconda per i Los Angeles Lakers, che nella notte Nba battono Phoenix. Trae Young super trascina Atlanta contro Phoenix ... (sportface.it)

I Lakers vincono ancora e guidano a Ovest con Golden State - La notte dell'Nba ci consegna un'altra vittoria preziosa per i Los Angeles Lakers, che fanno due su due e guidano la Western Conference: al loro fianco, dopo il 123-116 sui Phoenix Suns, ci sono Golde ... (msn.com)

Brunson si vendica di Haliburton: New York vola. LeBron-Davis show: rimontona Lakers sui Suns - I Knicks si riscattano dopo la sconfitta a Boston: Jalen asfalta il play avversario che gli aveva soffiato il posto per le Olimpiadi in Team Usa. I gialloviola sotto di 22 punti contro Phoenix, poi ri ... (gazzetta.it)

NBA, i risultati della notte (26 ottobre): altra sconfitta per i Pistons di Fontecchio, Davis trascina i Lakers in rimonta contro i Suns - Altra grande notte quella completata da poco in NBA per la regular season 2024-2025 scattata pochi giorni fa con dieci partite disputate, dove è sceso in ... (oasport.it)