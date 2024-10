Gamberorosso.it - Napoletano o Bolognese? La storia (senza pomodoro) dei due ragù che dividono l'Italia

(Di sabato 26 ottobre 2024) Il ragoût, come si intuisce dal nome, nasce in Francia, ma le prime versioni seicentesche erano molto diverse da quelle attuali. Si trattava di intingoli fatti con ingredienti pregiati come funghi, tartufi, animelle, creste di gallo, fegatini, fondi di carciofo, fette di limone e così via, preparati con un fondo di ortaggi e legati con burro e farina. Esistono decine di ricette di questo tipo usate per insaporire arrosti e stufati di carne come le “Pollastre in”, la “Spalla di vitello in” o la “Lingua di maiale in”. Il Ragou?t de bœuf et pommes de terre, un classico francese. Foto di Arnaud 25 (Opera propria,-CC-BY-SA-4.0) da wikipedia Nel XVII secolo la nuova moda francese del ragoût La parola stessa ragoût deriva dall’antico francese ragoûter che significa “risvegliare il gusto” e riassume bene la funzione che aveva.