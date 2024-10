Oasport.it - Matteo Berrettini si separa da Francisco Roig: nuovo cambio di allenatore

(Di sabato 26 ottobre 2024) Arriva all’improvviso un annuncio da parte di. Il tennista romano, reduce dai quarti di finale di Vienna in cui ha perso contro Karen Khachanov, ha reso nota la fine del suo rapporto di collaborazione con, che da oggi non è più il suo. L’annuncio viene dato con una storia sul suo profilo Instagram: “Volevo comunicarvi che io eabbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto professionale. Non posso che ringraziarlo per tutto il lavoro svolto quest’anno, l’impegno e i risultati ottenuti. È stata un’esperienza professionale che mi ha fatto crescere moltissimo, sia in campo che fuori. Gli auguro il meglio per il futuro e gli faccio un grosso in bocca al lupo“. La collaborazione tra le parti era cominciata a dicembre del 2023, quandoera numero 92 al mondo e aveva chiuso la sua storica relazione con Vincenzo Santopadre.