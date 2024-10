Masters 1000 Parigi-Bercy 2024 | programma date orari e copertura tv

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Il, lee glideldi, torneo indal 28 ottobre al 3 novembre nella capitale francese. Al via l’ultimo ‘’ della stagione, che mette in palio punti fondamentali per gli ultimi posti vacanti in vista delle Finals di Torino. A guidare il seeding sarà Jannik Sinner, seguito come un ombra da Carlos Alcaraz. Vedremo ancora un altro match tra i due? Lo scopriremo, ma la notizia è che non ci sarà Novak Djokovic, secondo quanto è trapelato dai media serbi in settimana. Tanti gli azzurri in gara oltre a Jannik: ci sono nel main draw Musetti, Cobolli, Arnaldi, Darderi, con Berrettini vicno ad entrare.