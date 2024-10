Lapresse.it - M5S, Grillo: “Movimento non c’è più, è evaporato”

(Di sabato 26 ottobre 2024) Prosegue l’acceso contro all’interno del5 Stelle tra il fondatore ed ex presidente Beppee il leader del partito Giuseppe Conte. “Ilnon c’è più, è. Però come tutte le evaporazioni – come nel caso del mare – poi magari si trasforma in una tromba d’aria, un ciclone. Non lo so”, ha dichiaratoin un video postato sul suo sito.: “Conte mago di Oz faccia suo partito dei 22 mandati” “Io quando vedo questa bandiera dei 5 Stelle con davanti il mago di Oz che parla di democrazia diretta mi viene un buco nello stomaco. Quindi va benissimo, dobbiamo essere persone civili. Lui si può fare il suo bel partito, si può fare il suo manifesto con la sua faccia – bella, simpatica e sincera – con su scritto ‘Oz e i 22 mandati’. Potrebbe anche arrivare all’8%”, ha proseguitonel video.