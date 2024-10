Ilgiorno.it - Lodi, arriva il circo e gli attivisti protestano anche sotto la pioggia: “No spettacoli con animali”

(Di sabato 26 ottobre 2024), 26 ottobre 2024 – In cittàil, gli ambientalistila“non fate vedere ai bambinicon, non è giusto!”. La Lega italiana difesae ambiente è scesa in strada contro ilcon. Sfidando ladel 26 ottobre, gli, con addosso pettorine e tenendo in mano bandiere e striscioni del sodalizio, si sono presentati a, in via Antonio Taramelli, per dire no aglidell’appenato. Pensano infatti che si possano proporre iniziative similisenza proporre scene con”. Il tendone è stato montato nei giorni precedenti e appena saputo, la Leidaa si è mossa.