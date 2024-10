“Eccoli per la prima volta”. Totti e Noemi Bocchi dopo lo scandalo con Marialuisa Jacobelli, come li hanno beccati (Di sabato 26 ottobre 2024) Francesco Totti e il presunto flirt con Marialuisa Jacobelli, dopo lo scoop arrivano aggiornamenti da Miami, dove è volato insieme alla compagna Naomi Bocchi. Un passo indietro doveroso per chi non ha seguito il gossip in questi ultimi giorni. L’influencer e giornalista sportiva è stata fotografata dai paparazzi del settimanale Gente mentre entrava nello stesso albergo a Roma all’interno del quale, pochi minuti più tardi, sarebbe entrato anche l’ex calciatore. Non solo. Uscite le foto esclusive, la redazione del settimanale ha contattato la Jacobelli, che ha confermato la liason con Francesco Totti: “Due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto è evidente”, ha ammesso quanto il giornalista l’ha interrogata a proposito della possibilità di un incontro con Totti. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Francescoe il presunto flirt conlo scoop arrivano aggiornamenti da Miami, dove è volato insieme alla compagna Naomi. Un passo indietro doveroso per chi non ha seguito il gossip in questi ultimi giorni. L’influencer e giornalista sportiva è stata fotografata dai paparazzi del settimanale Gente mentre entrava nello stesso albergo a Roma all’interno del quale, pochi minuti più tardi, sarebbe entrato anche l’ex calciatore. Non solo. Uscite le foto esclusive, la redazione del settimanale ha contattato la, che ha confermato la liason con Francesco: “Due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto è evidente”, ha ammesso quanto il giornalista l’ha interrogata a proposito della possibilità di un incontro con

