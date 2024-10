Due milioni per il torrente Tremana. Sì alla nuova vasca di laminazione (Di sabato 26 ottobre 2024) A seguito dei danni provocati dalle recenti ondate di maltempo nel territorio di Bergamo Regione Lombardia stanzierà a novembre 2 milioni di euro. Saranno utilizzati per la realizzazione del canale scolmatore del torrente Tremana e per l’impianto di grigliatura sulla roggia nuova. La restante parte del finanziamento dell’opera, del costo di circa 4 milioni, sarà invece erogata dal Comune di Bergamo. Questo quanto emerso durante l’incontro tra l’assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi, il sindaco di Bergamo Elena Carnevali e i rappresentanti istituzionali del territorio avvenuto oggi a Palazzo Frizzoni, sede del Comune. Buone notizie anche per i residenti di largo Barozzi, via dello Statuto e delle vie limitrofe, nel quartiere cittadino di Santa Lucia. Ilgiorno.it - Due milioni per il torrente Tremana. Sì alla nuova vasca di laminazione Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 26 ottobre 2024) A seguito dei danni provocati dalle recenti ondate di maltempo nel territorio di Bergamo Regione Lombardia stanzierà a novembre 2di euro. Saranno utilizzati per la realizzazione del canale scolmatore dele per l’impianto di grigliatura sulla roggia. La restante parte del finanziamento dell’opera, del costo di circa 4, sarà invece erogata dal Comune di Bergamo. Questo quanto emerso durante l’incontro tra l’assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi, il sindaco di Bergamo Elena Carnevali e i rappresentanti istituzionali del territorio avvenuto oggi a Palazzo Frizzoni, sede del Comune. Buone notizie anche per i residenti di largo Barozzi, via dello Statuto e delle vie limitrofe, nel quartiere cittadino di Santa Lucia.

