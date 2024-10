Circolano nella provincia di Chieti le auto più vecchie in Abruzzo (Di sabato 26 ottobre 2024) Il parco circolante in Abruzzo è sempre più vecchio con la provincia di Chieti in pole position: secondo un'analisi di Facile.it, l'età media delle auto che viaggiano sulle strade del Chietino è arrivata a settembre 2024 a 13 anni e 1 mese, addirittura il 6,2% in più rispetto ad un anno prima Chietitoday.it - Circolano nella provincia di Chieti le auto più vecchie in Abruzzo Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Il parco circolante inè sempre più vecchio con ladiin pole position: secondo un'analisi di Facile.it, l'età media delleche viaggiano sulle strade delno è arrivata a settembre 2024 a 13 anni e 1 mese, addirittura il 6,2% in più rispetto ad un anno prima

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nuove nomine della Lega nella provincia di Chieti - il commissario Bucci : "Faranno crescere ancora di più il partito" - Nuove nomine della Lega nella provincia di Chieti. Il partito prosegue l'attività di riorganizzazione con la nomina di due vicesegretari provinciali: Mario Colantonio e Pierfrancesco Galante, quattro commissari cittadini e due responsabili ... (Chietitoday.it)

Sicurezza pubblica - riunione del Comitato provinciale a Chieti [FOTO] - Nel pomeriggio di oggi 24 ottobre si è svolto in prefettura a Chieti il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Gaetano Cupello. All'incontro hanno partecipato figure di rilievo per la provincia, tra cui ... (Chietitoday.it)

Dalla Provincia di Chieti il concorso letterario per i giovani del quarto anno "L'80° della Liberazione : il lungo cammino della Costituzione" - Un concorso artistico-letterario per raccontare il lungo cammino della Costituzione italiana iniziato con la lotta di liberazione dal nazifascismo, di cui ricorrerà l’80° anniversario nel 2025. A promuoverlo la Provincia di Chieti, in qualità di ... (Chietitoday.it)

Elezioni per il rinnovo dell’Ordine dei medici e odontoiatri della provincia di Chieti : la lista Impegno medico si presenta - Si svolgeranno da venerdì 25 a domenica 27 ottobre le elezioni per il rinnovo degli organi direttivi dell’Ordine dei medici e odontoiatri della Provincia di Chieti. A confrontarsi con la lista del direttivo uscente ci sarà “Impegno medico” che ... (Chietitoday.it)