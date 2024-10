Cina: rari uccelli migratori svernano in una riserva naturale nel Guangxi (Di sabato 26 ottobre 2024) Hepu, 26 ott – (Xinhua) – Stormi di chiurli maggiori sono arrivati a Hepu nel Guangxi, nel sud della Cina, per trascorrere l’inverno. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: rari uccelli migratori svernano in una riserva naturale nel Guangxi Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Hepu, 26 ott – (Xinhua) – Stormi di chiurli maggiori sono arrivati a Hepu nel, nel sud della, per trascorrere l’inverno. Agenzia Xinhua

