Casa a Prima Vista, 400mila euro per l'appartamento? Chi è la vip che lo sta cercando (Di sabato 26 ottobre 2024) Un budget di 400mila euro per cercare la Casa perfetta a Como: questa la cifra che una mamma e sua figlia hanno messo sul piatto ai tre famosi agenti immobiliari, Gianluca Torre, Ida Di Filippo e Mariana D'Amico, di Casa a Prima Vista, il programma in onda su RealTime. La puntata in questione è stata girata tutta a Como, la città prescelta per l'acquisto di un appartamento. L'area richiesta era, nello specifico, quella tra la città murata e la zona di via Crispi. Alle due potenziali acquirenti della nuova Casa sono stati fatti vedere tre immobili, come al solito. Poi la loro scelta è ricaduta solo su uno di questi, il loro preferito. Protagoniste della puntata di Casa a Prima Vista girata a Como erano un volto molto noto in città, ovvero Paola Minussi, docente di musica, scrittrice, celebrante laica e appassionata di tarocchi, e sua figlia Valentina, 19 anni. Liberoquotidiano.it - Casa a Prima Vista, 400mila euro per l'appartamento? Chi è la vip che lo sta cercando Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Un budget diper cercare laperfetta a Como: questa la cifra che una mamma e sua figlia hanno messo sul piatto ai tre famosi agenti immobiliari, Gianluca Torre, Ida Di Filippo e Mariana D'Amico, di, il programma in onda su RealTime. La puntata in questione è stata girata tutta a Como, la città prescelta per l'acquisto di un. L'area richiesta era, nello specifico, quella tra la città murata e la zona di via Crispi. Alle due potenziali acquirenti della nuovasono stati fatti vedere tre immobili, come al solito. Poi la loro scelta è ricaduta solo su uno di questi, il loro preferito. Protagoniste della puntata digirata a Como erano un volto molto noto in città, ovvero Paola Minussi, docente di musica, scrittrice, celebrante laica e appassionata di tarocchi, e sua figlia Valentina, 19 anni.

