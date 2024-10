Ilgiorno.it - Campionati giovanili, dirige un match della sua società: ricorso e sentenza, gara da ripetere

(Di sabato 26 ottobre 2024) Milano, 26 ottobre 2024 – Trecento sono i giovani e giovanissimi arbitri con il doppio tesseramento, quelli che da regolamento nel weekend possono giocare con la propria squadra e poi arbitrare undi campionato. Una “spinta“ dei vertici dell’Aia per ritrovare quella vocazione che sembrava essersi persa. Ma c’è una vicenda che nelle ultime settimane ha creato un caso (e un bel po’ di caos): «Purtroppo c’è stato un pasticcio che ora stiamo risolvendo. Speriamo non accada più», spiega sconsolato il Delegato Figc di Milano, Adriano Girotto. Succede infatti che un direttore disezione di Pavia è stato designato per undi cui è pure calciatore. Non la stessa squadra (sarebbe stato il colmo) ma quella di un’altra categoria.