Ballando concorrente a rischio eliminazione | brutto infortunio

(Di sabato 26 ottobre 2024) Dopo Sonia Bruganelli un’altradicon le Stelle si è infortunata e adesso rischia di essere eliminata. Nina Zilli ha tre costole rotte e qualche giorno fa ha anche sbattuto il piede, procurandosi un’edema. Ieri Gabriele Parpiglia nel programma di RTL, Protagonisti, ha rivelato: “C’è unche forse sabato non ci sarà. Lain questione ha tre costole rotte e non soltanto“. Rossella Erra dal Foro Italico è intervenuta in diretta ed ha spiegato che se Nina non si esibirà verrà eliminata e finirà al ripescaggio: “Loro cercheranno di esserci a tutti i costi. Pasquale La Rocca che è in coppia con Nina Zilli, sta cercando di cambiare in corsa la coreografia perché lei aveva già tre costole rotte. Purtroppo adesso lei ha anche un edema ad un piede che non si è fatta acon le Stelle, ma invece dando una botta ad un’anta di un armadio.