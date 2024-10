Aeronautica militare, al museo Vigna Di Valle ricordati i 90 anni del record di Francesco Agello (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – Novanta anni fa, il 23 ottobre 1934, presso l’idroscalo di Desenzano del Garda, sede del Reparto Alta Velocita?, il maresciallo Francesco Agello, ai comandi di un Macchi Mc.72, stabiliva il record mondiale di velocità? con 709,202 Km/h, record tutt’oggi imbattuto per idrovolanti con motore tradizionale a pistoni. L’impresa di Agello, che si inserisce Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – Novantafa, il 23 ottobre 1934, presso l’idroscalo di Desenzano del Garda, sede del Reparto Alta Velocita?, il maresciallo, ai comandi di un Macchi Mc.72, stabiliva ilmondiale di velocità? con 709,202 Km/h,tutt’oggi imbattuto per idrovolanti con motore tradizionale a pistoni. L’impresa di, che si inserisce

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Federica Brignone spiega : “Rispetto a 9 anni fa è cambiata una cosa. Non penso ai record o alla Coppa del Mondo” - Leggendaria. Straordinaria. Eccezionale. Non ci sono più termini per descrivere Federica Brignone che ha centrato un successo meraviglioso in rimonta nel gigante di Soelden (Austria) gara di apertura della Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025. ... (Oasport.it)

Federica Brignone spiega : “Da 9 anni fa è cambiata una cosa. Non penso ai record o alla Coppa del Mondo” - Leggendaria. Straordinaria. Eccezionale. Non ci sono più termini per descrivere Federica Brignone che ha centrato un successo meraviglioso in rimonta nel gigante di Soelden (Austria) gara di apertura della Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025. ... (Oasport.it)

Chi è Lucia Grimaldi - la studentessa da record : a 20 anni è già ingegnere - Non è da tutti. Lucia Grimaldi a soli 20 anni ha conseguito, lo scorso 9 ottobre, la laurea in Ingegneria chimica al Politecnico di Torino. La partenza dopo la maturità Lucia... (Quotidianodipuglia.it)

DayZ celebra dieci anni e si regala numeri da record - grazie anche alla nuova espansione Frostline - (Adnkronos) – Nonostante sia trascorso un decennio dal suo debutto, DayZ, il pioniere dei giochi di sopravvivenza open world di Bohemia Interactive, continua a sfornare numeri significativi. Recentemente, lo studio di sviluppo indipendente Bohemia ... (Webmagazine24.it)