XFactor, Giorgia ruba la scena ai partecipanti: esibizione senza precedenti sulle note di Rihanna | VIDEO (Di venerdì 25 ottobre 2024) XFactor 2024 comincia sotto i migliori auspici: l'alchimia dei giurati convince il pubblico, Giorgia incanta sulle note di Rihanna. "Per favore, non fermate la musica". Questo dice Rihanna in uno dei suoi singoli più celebri: "Please don't stop the music", ma il pubblico italiano ha scoperto che Giorgia spiega meglio il concetto. La celebre cantante, infatti, inaugura la nuova edizione di XFactor (che la vede in veste di conduttrice) con un mashup senza precedenti tra "Please don't stop the music" e "Born this day". Anche Lady Gaga ha voluto – in qualche maniera – contribuire a quella che resta un'apertura senza precedenti. Giorgia Todrani (ANSA-CityRumors.it)Il primo dato di fatto incontrovertibile è che Giorgia Todrani è nel posto giusto al momento giusto. Su un palco a cantare.

