Violenza su donne, caccia alle cicatrici nel Dna, appello Iss a donare sangue (Di venerdì 25 ottobre 2024) Milano, 25 ott. (Adnkronos Salute) - "Il dolore di chi ha subito Violenza è spesso invisibile, eppure è inciso nel suo Dna. Vogliamo studiarlo ancora per riscrivere la storia di chi lo ha vissuto, per riparare le sue ferite. Ci può aiutare una goccia del sangue di tutte le donne". L'Istituto superiore di sanità annuncia la seconda fase del progetto EpiWe, che va a caccia delle 'cicatrici genetiche' della Violenza di genere per riuscire a prevenirne gli effetti, e lancia un video-appello alla popolazione femminile: c'è bisogno di voi, di te, "aiuta chi ha subito Violenza a riprendersi il futuro. Per donare il tuo campione di sangue scrivi a Liberoquotidiano.it - Violenza su donne, caccia alle cicatrici nel Dna, appello Iss a donare sangue Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Milano, 25 ott. (Adnkronos Salute) - "Il dolore di chi ha subitoè spesso invisibile, eppure è inciso nel suo Dna. Vogliamo studiarlo ancora per riscrivere la storia di chi lo ha vissuto, per riparare le sue ferite. Ci può aiutare una goccia deldi tutte le". L'Istituto superiore di sanità annuncia la seconda fase del progetto EpiWe, che va adelle 'genetiche' delladi genere per riuscire a prevenirne gli effetti, e lancia un video-alla popolazione femminile: c'è bisogno di voi, di te, "aiuta chi ha subitoa riprendersi il futuro. Peril tuo campione discrivi a [email protected] ".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Torna "La notte degli Oscar" a favore delle donne vittime di violenza - Dopo gli appuntamento in Val Gerola e a Talamona torna questa sera all'Auditorium di piazza Sant'Antonio a Morbegno "La notte degli Oscar". La manifestazione, organizzata da "Music & Friends" prevede un concerto sulle note delle migliori ... (Sondriotoday.it)

Carpaneto - tre immobili confiscati diventano casa rifugio per donne vittime di violenza - Il direttore dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata con un recente decreto ha trasferito tre immobili al patrimonio del Comune di Carpaneto che saranno ... (Ilpiacenza.it)

Violenza contro le donne - la campagna di Rai Radio1 all’Università Roma Tre : “Semi della cultura per sconfiggerla” - Studenti universitari, ma anche di scuola medie e superiori, coinvolti nella giornata, organizzata in collaborazione con l'Adnkronos, che alterna momenti di dibattito con l'interazione con i ragazzi, a momenti di musica e teatro Gettare semi per ... (Sbircialanotizia.it)

Donne vittima di violenza : dalla legge di Bilancio 3 milioni in più per la formazione - Dalla bozza della legge di Bilancio 2025 anche un incremento dei fondi destinati alla formazione delle donne vittime di violenza: "Il comma 1 - si legge nella relazione illustrativa del Ddl - incrementa il fondo per le politiche relative ai diritti ... (Orizzontescuola.it)